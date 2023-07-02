Жене врага Кадырова дали 5 лет и 6 месяцев колонии

Суд приговорил Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, к 5 годам и 6 месяцам колонии по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве.

Мусаева является матерью правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. По версии следствия, 21 января прошлого года рядом с дежурной частью она якобы «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан, находящихся перед дежурной частью», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность». К женщине подошел участковый и сказал, что та нарушает закон, поэтому он вынужден составить административный протокол о хулиганстве. После этого, как утверждал полицейский, Мусаева набросилась на него, царапала и била.

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев с дочерью Алией уехали из России в конце прошлого года.

В январе 2022 года чеченские полицейские ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где Сайди Янгулбаев жил с женой Заремой Мусаевой, и насильно увезли 59-летнюю женщину на допрос в Грозный, где она якобы проходит свидетельницей по делу о мошенничестве.

Семья Янгулбаева назвала случившееся похищением. Глава Чечни Рамзан Кадыров же в своем телеграм-канале утверждал, что Янгулбаевым трижды отправляли повестку с требованием явиться в Грозный.