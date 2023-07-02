Путин: против России идет гибридная война, но мы выстоим
Гибридная война ведется против России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС. Его заявления приводят российские СМИ.
«И сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции», - сказал Путин.
Глава государства считает, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. По его словам, долгое время у границ России из Украины якобы создавалась «Антироссия», чтобы сдержать развитие России. «Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства – «Антироссии»… И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны», - заявил Путин.
Российский лидер также отметил, что РФ уверенно противостоит и будет противостоять санкциям и ограничениям: «Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться…»