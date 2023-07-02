Путин: против России идет гибридная война, но мы выстоим

«И сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции», - сказал Путин.

Глава государства считает, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. По его словам, долгое время у границ России из Украины якобы создавалась «Антироссия», чтобы сдержать развитие России. «Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства – «Антироссии»… И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны», - заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что РФ уверенно противостоит и будет противостоять санкциям и ограничениям: «Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться…»