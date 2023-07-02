Запад отказался предоставить Украине F-16
Украина не получит истребители F-16 до окончания текущего контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
«Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — сказал Бауэр в интервью радиостанции LBC.
По его словам, в ближайшее время не получится обучить пилотов и технических специалистов, а также обеспечить «логистическую организацию» для поддержания самолетов в надлежащем состоянии.
«Мы не должны смешивать два обсуждения. Я думаю, это важно и понятно, что Украина просит эти истребители, но мы не должны смешивать это сейчас с обсуждением контрнаступления», — подчеркнул Бауэр.
Он также отметил, что Украина и без истребителей имеет преимущество на поле боя за счет западных систем вооружения и лучшей подготовки, а также «гораздо более высокого морального духа и мотивации».