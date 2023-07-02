Запад отказался предоставить Украине F-16

«Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — сказал Бауэр в интервью радиостанции LBC.

По его словам, в ближайшее время не получится обучить пилотов и технических специалистов, а также обеспечить «логистическую организацию» для поддержания самолетов в надлежащем состоянии.

«Мы не должны смешивать два обсуждения. Я думаю, это важно и понятно, что Украина просит эти истребители, но мы не должны смешивать это сейчас с обсуждением контрнаступления», — подчеркнул Бауэр.

Он также отметил, что Украина и без истребителей имеет преимущество на поле боя за счет западных систем вооружения и лучшей подготовки, а также «гораздо более высокого морального духа и мотивации».