Готов ли Эрдоган одобрить членство Швеции в НАТО?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал и дальше блокировать заявление Швеции на вступление в НАТО, пока требования не будут выполнены. Об этом сообщает CNN.

"Мы не хотим, чтобы они приютили сепаратистские организации и негодяев из FETÖ. И я хочу, чтобы все знали, что мы не отступим, пока все эти требования не будут выполнены", - подчеркнул Эрдоган.

FETÖ в Турции называют последователей религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года находящегося в изгнании в американском штате Пенсильвания. Эрдоган обвинил его в организации попыток государственного переворота в июле 2016 года. На данный момент Швеция остается нератифицированным членом НАТО только двумя странами — Венгрией и Турцией.