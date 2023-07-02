Неправильно вводить конкретные количественные ограничения в том случае, если гражданин выезжает за границу и покупает там лекарства для личного потребления из-за разницы в цене или из-за сомнений в качестве лекарства, заявил председатель комитета Ахлиман Амирасланов на заседании Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

«Этот человек не сдает в аптеку купленное для себя лекарство и не продает его. В таких случаях нужно проводить специальное расследование. Но неправильно ограничивать количество лекарств, которые человек ввозит в страну для личного потребления», - подчеркнул Амирасланов.

Депутат напомнил, что в Азербайджане до сих не производятся лекарства, что является корнем всех проблем в этой области: «Тот факт, что большая часть лекарственных средств импортируется из-за рубежа, безусловно, влияет на цены».