Токаев недоволен работой ШОС: За 20 лет не реализован ни один крупный экономический проект

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что более чем за 20 лет существования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не удалось реализовать под ее эгидой ни одного крупного экономического проекта, пишет Total.kz.

«Преимуществами ШОС являются географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик. Несмотря на это, следует признать, что более чем за 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности», — заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании совета глав государств ШОС, которое проходит в режиме видеоконференции.

Для решения этой проблемы президент Казахстана предложил поручить совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному проекту. «На наш взгляд, экономическая повестка Шанхайской организации сотрудничества должна быть сфокусирована на таких задачах, как создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятие существующих торговых барьеров, запуск совместных предприятий», — отметил президент.

Саммит глав государств-членов ШОС открылся в Нью-Дели 4 июля и проходит в виртуальном режиме. Председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме Токаева во встрече участвуют президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. В качестве глав стран-наблюдателей при ШОС приглашены президенты Беларуси, Ирана и Монголии — Александр Лукашенко, Ибрагим Раиси и Ухнагийн Хурэлсух. Ожидается, что по итогам саммита Иран примут в ШОС и официально оформят меморандум о присоединении к организации Беларуси. Сейчас в ШОС входят восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.