Иран вступил в ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) на 23-м саммите организации под председательством Индии официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения, об этом сообщает секретариат ШОС.

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

Отметим, что ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.