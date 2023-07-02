Пригожину вернули миллиарды и золото

Главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли 24 июня при обысках в его офисах в Санкт-Петербурге после его мятежа и «марша справедливости» в российских регионах. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, изначально возвращать 10 млрд рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота российские силовики не намеревались. Средства забирал водитель Пригожина с официальной доверенностью. Как проходила процедура, неизвестно. По предварительным данным, сам он в выходные находился в Москве на «совещаниях».