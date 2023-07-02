Пригожину вернули миллиарды и золото
Главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли 24 июня при обысках в его офисах в Санкт-Петербурге после его мятежа и «марша справедливости» в российских регионах. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, изначально возвращать 10 млрд рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота российские силовики не намеревались. Средства забирал водитель Пригожина с официальной доверенностью. Как проходила процедура, неизвестно. По предварительным данным, сам он в выходные находился в Москве на «совещаниях».
Ранее Пригожин заявлял, что найденные средства — заработная плата сотрудникам и компенсации за «груз 200» и на «другие вопросы».
После бунта, который устроил Евгений Пригожин, его судьба, как и судьба самой организации, под вопросом. Президент РФ Владимир Путин публично назвал Пригожина предателем и изменником, напоминает издание. Наемникам ЧВК предложили заключить контракт с Минобороны РФ. Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Пригожин и часть его наемников уехали в Беларусь. В конце июня Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий медиахолдинга Пригожина «Патриот». В настоящее время сайты всех изданий недоступны. После этого Пригожин распустил медиахолдинг.