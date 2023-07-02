Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:26

Волнения, охватившие Францию после того, как местная полиция застрелила 17-летнего мигранта из Африки, не имевшего водительских прав и не подчинившегося требованию остановиться, вызвали особую озабоченность в Турции – стране, в которой проживает более 12 миллионов сирийских, афганских, пакистанских и африканских мигрантов, часть которых вообще не имеет документов. Опасения властей Турции имеют под собой все основания, тем более что нелегальное проникновение сирийских беженцев в эту страну по-прежнему продолжается: по различным данным, в Турцию ежедневно просачиваются тысячи сирийских мигрантов.

К слову, тема нелегальных беженцев была одной из главных в недавней президентской кампании в Турции, в ходе которой оппозиция представляла проблему мигрантов как одно из важных упущений в политике правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) и ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Напряженность вокруг темы нелегальных мигрантов особенно усилилась во время праздника Курбан. В соцсетях циркулируют снятые в различных регионах Турции видеоролики, на которых запечатлены случаи неадекватного поведения беженцев из Сирии, Афганистана, Пакистана, других регионов, которые хулиганят, провоцируют драки и пристают на улицах к местным женщинам. Умит Оздаг, лидер турецкой националистической партии «Зафар» и инициатор маршей протеста против засилья нелегальных иностранцев в туристических зонах Турции, заявил недавно, что миллионы сирийских беженцев являются серьезной угрозой для национальной безопасности Турции. По словам Оздага, волна гражданского неповиновения, бесчинств и мародерства, захлестнувшая крупнейшие города Франции, должна стать предупредительным сигналом для официальной Анкары. И если вопрос с нелегальными мигрантами не будет кардинально решен, французский сценарий может повториться в Турции.

Реагируя в соцсетях на высказывания Умита Оздага, пресс-секретарь правящей партии ПСР Омер Челик назвал их «беспочвенными и провокационными», поскольку, по словам Челика, Турция, в отличие от Франции, никогда не проводила колониальную политику. Характерно, что турецкая прокуратура уже объявила, что начала расследование в отношении лиц, высказывающих подобные опасения. Впрочем, хотя власти отвергают вероятность того, что мигранты в Турции могут стать причиной общественных беспорядков, в праздничные дни в ряде районов страны имели место локальные столкновения и групповые драки с участием сирийцев.

К примеру, в городе Диловасы группа сирийцев сначала избила дубинками, а потом отравила собаку, принадлежащую одному из местных жителей. После того как видеокадры расправы с несчастным животным попали в соцсеть, жители Диловасы потребовали от сирийцев покинуть город. В ответ мигранты с дубинками напали на дом одного из местных жителей, а также избили владельца магазина. Ситуация накалилась до такой степени, что несколько тысяч жителей Диловасы вышли маршем к центру города и потребовали выселить всех мигрантов. Несмотря на то, что местные силовики пытались успокоить разъяренную толпу, демонстранты повредили несколько магазинов и лавок, принадлежащих сирийцам, пригрозив напоследок, что вновь выйдут на улицы, если в городе не будет наведен порядок. В Мерсине мигрантами был жестоко избит местный журналист, сфотографировавший группу сирийцев, которые плавали в запрещенной для купании зоне пляжа. Побои были настолько сильными, что мужчину пришлось госпитализировать.