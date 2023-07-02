Синоптики спрогнозировали погоду на завтра

5 июля в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-50%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град. Местами умеренный восточный ветер днем будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 17-22° тепла.