Иран призывает страны ШОС отказаться от доллара

Президент Ирана Ибрагим Раиси призвал страны-члены Шанхайской организации сотрудничества отказаться от доллара США.

«Гегемонии Запада способствует гегемония доллара. Для того чтобы создать новую экономическую систему, необходимо отказаться от него и использовать в расчетах между странами национальные валюты», – заявил Раиси в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Отметим, что на проходящем сегодня 23-м саммите организации под председательством Индии ШОС официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран-участниц объединения. Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. ШОС основана в июне 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.