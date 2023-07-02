Это историческое событие становится важным шагом в развитии онлайн-торговли в Азербайджане. Генеральный директор компании ЗАО «Интеграл», в состав которой входит онлайн-магазин Maxi.az, Бабаев Алиага Закир оглу, а также генеральный директор компании Competo Игорь Бычек ответили на ряд вопросов, где рассказали о планах, развитии и будущем, на которое повлияет данное партнерство.

С 25 июня маркетплейс Umico Market и онлайн-магазин Maxi.az подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь на сайте Umico.az и в приложении Umico можно заказывать любые товары из более чем 15000-го ассортимента Maxi.az , совершать покупку в кредит и рассрочку и, конечно, получить доставку в кратчайший срок.

Бабаев Алиага: - Ни для кого не секрет, что электронная коммерция стремительно развивается последние годы, например, можно отметить такие интернет-платформы, как Trendyol, Ebay, Aliexpress, Amazon. В некоторых странах доля электронной торговли составляет 50-60% от всего розничного товарооборота. И в нашей стране заметно широкое развитие e-commerce. При разговоре об электронной торговле в первую очередь приходит на ум платформа Umico Market. Маркетплейс создал довольно благоприятные возможности как для покупателей, так и для партнеров.

Maxi.az является каналом розничных продаж компании Интеграл, которая уже более 25 лет на рынке, и на данный момент занимает лидирующие позиции среди сетей по продаже электроники и бытовой техники. Мы постоянно отслеживаем и изучаем деловой опыт разных стран, которые находятся в постоянном развитии. Поэтому можно сказать, что наше сотрудничество было лишь вопросом времени. Для Maxi.az это отличная возможность дальнейшего развития в сфере электронной торговли, а для покупателей Umico Market появится более широкий и разнообразный ассортимент. Здесь уже есть более 200 000 товаров, а при партнерстве с Maxi.az у покупателя станет еще больше возможностей для выбора!

- Какие товары Maxi.az теперь смогут купить пользователи Umico Market?

- Мы рады сообщить, что пользователям Umico Market откроется весь наш широкий ассортимент. Компания, являясь официальным дистрибьютором таких мировых брендов, как Samsung, Apple, Xiaomi, JBL, Playstation, Zimmer, Philips, Lenovo, Indesit, Delonghi, Kenwood, Braun, Sencor, Yankee, Ttec, Infinix и многих других, представит более 15000 наименований продукции этих брендов нашим покупателям. Теперь у клиентов маркетплейса Umico Market будет еще больше товаров на выбор практически в любых категориях - смартфоны, ноутбуки, бытовая техника, автотовары, товары для дома и многое другое. А цены на эти товары являются одними из самых привлекательных на рынке!

- Маркетплейс? Расскажите подробнее, что это?

Игорь Бычек: - Маркетплейс - это, по сути, онлайн-магазин, онлайн-площадка, где представлены товары от разных продавцов. Это позволяет покупателю найти самый выгодный товар, сравнивая цены разных продавцов, а также найти практически любой товар в самом широком ассортименте. Мы уверены, что покупатели Umico Market оценят ассортимент и уровень цен Maxi.az. Это сотрудничество является важным шагом в развитии бизнеса каждой из компании.

- Какие преимущества получит клиент, который совершает покупку товаров Maxi.az на Umico Market?

- Преимуществ много. Во-первых, это широкие возможности доставки. Уже сейчас на Umico Market можно делать заказ почти по всему Азербайджану. Доставка заказа в пункт выдачи даже в самых удаленных уголках страны занимает около 3 дней. Это гораздо быстрее, чем заказ из-за рубежа.

Вместе с тем на Umico Market есть возможность экспресс-доставки - уже через 2 часа ваша покупка Maxi.az может быть у вас в руках. Помимо Баку имеется возможность совершить экспресс-доставку в район от Шувелан до Нардарана, по всему северо-восточному побережью Апшеронского полуострова.

Очень удобными для клиента Umico Market являются постоянные предложения от Kapital Bank - это рассрочка до 24 месяцев, 5% кэшбека и отличные условия покупки в кредит.

И, конечно, частые скидки и акции, а также возможность покупать с повышенным кэшбеком делают покупки на Umico Market очень удобными и приятными для клиентов!

- Maxi.az уже продает онлайн - зачем вам продавать свои товары еще и на Umico Market?

Бабаев Алиага: - Это сотрудничество позволит еще большему числу покупателей приобрести продукцию, которую мы предоставляем. Ни для кого не является секретом, что маркетплейс может предложить намного больше разнообразных товаров, чем оффлайн-магазины. А это дает нам еще больше возможностей для обеспечения многочисленных запросов клиентов.

Еще одна наша цель заключается в том, чтобы в результате совместных усилий обеих компаний исследовать и правильно оценивать желания и запросы клиентов и повышать удовлетворенность клиентов. В наши планы на будущее входит регулярное добавление нового ассортимента товаров и предоставление дополнительных возможностей для покупателей. Наша миссия – развивать электронную торговлю в нашей стране и максимально радовать покупателей.

Чтобы сделать покупку, скачайте приложение Umico на Android или iOs, или зайдите на сайт Umico.az, введите в поисковой строке Maxi.az или выберете его по фильтру продавцов, выберете желаемый товар и сделайте заказ. Доставка будет произведена в любое удобное для вас время.

Вперед за покупками!