Рубль продолжает падение

Курсы евро, доллара США и юаня возобновили уверенный рост на Московской бирже во вторник днем.

Интерфакс передает, что евро превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, доллар дорожает по направлению к 90 рублям, китайский юань - к 12,5 рубля.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, «факторами активного ослабления рубля являются: относительно низкие сырьевые цены, восстановление импорта, удержание экспортерами выручки в силу регуляторных послаблений (кейс с репатриацией валюты), выход нерезидентов из капитала российских компаний и разрешение на вывод валюты за рубеж, а также общая геополитическая ситуация и шлейф внутриполитических июньских событий».