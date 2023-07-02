23-летний палестинец Хасин Халила наехал на автомобиле на прохожих в Тель-Авиве, затем принялся резать их ножом. В результате пострадало 7 человек, трое из них в тяжелом состоянии, сообщают израильские СМИ.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые ликвидировали террориста.

Халила имел разрешение на работу в Израиле. По некоторым сведениям, молодой человек был неизлечимо болен.