Араб устроил резню в Тель-Авиве ВИДЕО
23-летний палестинец Хасин Халила наехал на автомобиле на прохожих в Тель-Авиве, затем принялся резать их ножом. В результате пострадало 7 человек, трое из них в тяжелом состоянии, сообщают израильские СМИ.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые ликвидировали террориста.
Халила имел разрешение на работу в Израиле. По некоторым сведениям, молодой человек был неизлечимо болен.
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