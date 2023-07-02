В Украине заявили о смене стратегии во время наступления
Секретарь Совета по национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил об изменении стратегии наступления украинских войск.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточены на уничтожении военных, техники, складов и командных пунктов российских войск, а не на продвижении вперед.
"Задача номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, б/к, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии. Последние дни особенно урожайны. Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено", - заявил Данилов.