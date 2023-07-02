В Госкомитете приняли граждан и выслушали их обращения
Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев 4 июля принял граждан.
Во время встречи глава Госкомитета отметил, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева проводятся широкомасштабные работы по улучшению условий жизни бывших вынужденных переселенцев, их трудоустройству. Также он отметил, что первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание и заботу пострадавшим от войны, в том числе бывшим вынужденным переселенцам.
Граждане, пришедшие на прием, которых председатель Госкомитета принял в индивидуальном порядке, выразили уверенность, что скоро вернутся в родные места. Их обращения в основном касались улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных вопросов, единовременного денежного пособия, трудоустройства, возвращения на освобожденные от оккупации территории.
Гражданам сообщили, что их обращения и поднятые ими вопросы будут рассмотрены и решены в соответствии с законодательством.