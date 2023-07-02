Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:32

На днях завершилась поездка представителей США и Евросоюза в Армению и Грузию, в ходе которой представители коллективного Запада проверяли уровень выполнения антироссийских экономических санкций. Маршрут, выбранный представителями США и ЕС, никого не удивил - на международном уровне уже давно сформировалось представление о так называемых «странах-прокладках», которые вроде бы покупают товары для себя, но на самом деле переправляют их прямиком в Российскую Федерацию.

В принципе, таких стран немного - Китай, Турция, Армения, Казахстан, Кыргызстан... В этом черном списке Грузия значится «транзитером», поскольку весь армянский и часть турецкого экспорта в Россию проходит через ее территорию. Транзитер – это, конечно, не «прокладка», да и уровень ответственности намного ниже, поскольку страна-транзитер, то есть в нашем случае Грузия, не отвечает за содержимое чужих грузов. Да, она дает разрешение на провоз, да, владелец должен указать, что именно везет - этого требует закон. Однако устроить на таможне проверку «с пристрастием» можно лишь при наличии конкретного сигнала, поступающего из компетентных инстанций. То есть если через вашу страну хотят провести несколько килограммов кокаина, чипы для баллистических ракет или взрыватели для артиллерийских снарядов. В противном случае водитель каждого грузовика с иностранными номерами платит пошлину в размере примерно 120 долларов и едет себе дальше. Подводя итоги инспекционной поездки представителей США и ЕС, отмечу: Армении мягко намекнули, что, мол, пора завязывать с продажей санкционных товаров в Россию, а Грузии объяснили, что некоторые виды электроники, поставки которой не запрещались вплоть до февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, отныне находятся под санкциями. В ответ Армения пообещала больше этого не делать, что же касается Грузии, то как страна-транзитер она повела себя принципиальнее, заявив, что перевозки по ее территории регулируются особым законодательством. «Хотите, чтобы мы сократили параллельный импорт через нашу территорию? – спросили грузинские представители. - Тогда вводите дополнительные санкции, берите на себя всю ответственность, а мы выполним любое ваше решение». Западным ревизорам дали ясно понять, что вокруг Грузии исторически сложился торговый треугольник Турция-Армения-Россия, противостоять которым маленькая страна с населением в 3,7 миллиона человек физически не может. А потому ответственность за болезненные решения должны брать на себя США и ЕС с их почти 900-миллионным населением и третью мирового ВВП.

«Не стоит надеяться на то, что мы введем санкции одновременно против России, Турции и Армении. Ваша ответственность – наши действия», – вот краткий смысл грузинского подхода к этой проблеме. Лично я ни на минуту не сомневаюсь, что высокопоставленные чиновники США и ЕС во всех деталях информированы о тонкостях кавказского «параллельного импорта». Им доподлинно известно, кто какую роль выполняет и кто что поставляет. Проблема же в том, что по сути своей Армения и Грузия являются несамостоятельными игроками, выполняющими в сделках роль посредников, то есть связующего звена между заказчиком и производителем. Логично предположить, что максимальная ответственность лежит именно на поставщиках, а не на посредниках. Однако тут мы подходим к самому трагическому обстоятельству нынешней санкционной войны против России. Запад уделяет слишком много внимания поискам виновных в странах-«прокладках» (что, несомненно, следует делать), но при этом не слишком концентрируется на проблемах, которые, что называется, у него под носом. Спрашивается: откуда чип или военная электроника попали в Казахстан или Кыргызстан? Ведь эти дорогие игрушки современной электроники не делают не только казахи и киргизы, их даже в Старом и Новом Свете производят считанные государства. Да и на Китай тут тоже не свалишь – будь санкционное оборудование китайским, сам Китай его бы и доставлял - без всяких «прокладок» и посредников. В том-то и дело, что, как свидетельствуют журналистские расследования, речь идет о комплектующих для военной техники, произведенных в США, Евросоюзе и на Тайване.

Вопрос для самых наивных: а как все это добро попало в Ереван, Алматы и Бишкек? Путь ведь неблизкий, на рейсовом автобусе, в кармане или в бауле военное оборудование не довезешь. И вот тут на помощь России приходит… Евросоюз. А точнее, такие верные и давние союзники Украины, как Латвия и Литва, являющиеся де-факто главным транспортным хабом, через который запрещенные товары попадают в Российскую Федерацию. Вот где настоящий коридор, который нужно прикрыть! При этом искренне недоумеваешь: как такое вообще возможно? Ну ладно, все уже смирились с тем, что Латвия, которая за всю свою историю не произвела ни одной бутылки вина (для непосвященных уточню, что рижский бальзам – это не вино, а биттер), стала в 2022-2023 годах крупнейшим поставщиком вина в Россию. То есть французы и итальянцы поставляют свою продукцию в Ригу, а уже оттуда она идет в Россию. Впрочем, вино - товар несанкционированный, от его поставок по большому счету ничего не меняется. Да и кому сегодня есть дело до алкогольных предпочтений россиян?

Но, как свидетельствует тщательное обследование обломков в российских ракетах, упавших на территории Украины, находят не пробки от итальянских и французских вин, и даже не переделанные для военных нужд чипы из стиральных машин, а самое настоящее электронное оборудования от лучших мировых производителей, заводы которых, как нетрудно догадаться, находятся не в Армении и даже не в Кыргызстане, а все в тех же США, Европе и Тайване. Вы спросите, а откуда они знают, кому продают? Не будьте наивными! Все они прекрасно знают, а если даже не знают, то наверняка догадываются. Вы только представьте: сидит где-то в Техасе за своим компьютером менеджер по продажам крупного производителя электроники и замечает, что в последние месяцы к нему почему-то зачастили покупатели из загадочного Кыргызстана. Вы думаете, он не спрашивает себя, что это за страна такая, для чего эти ребята забрались на другой конец земли и, главное, почему оборудование, которое они закупают оптом и не торгуясь, так напоминает электронику для систем наведения тяжелых танков? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Электроника из Техаса не может телепортироваться в Россию, ее надо каким-то образом туда довезти. Следовательно, нужны порты. Но не в Китае или Индии, а в самом что ни есть Евросоюзе. Ах, да, в Латвии же есть Лиепая, а в Литве – Клайпеда! Налаженный бизнес по обходу антироссийских санкций идет уже настолько открыто, что оборзели даже от природы застенчивые. Грузы, предназначенные якобы для Центральной Азии, туда даже не заходят, а плывут напрямую в Россию. И в самом деле, кому нужны эти приличия?!