Российские добровольцы анонсировали новые рейды

Командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин заявил, что на конец июля российские добровольцы планируют нечто большое. Об этом он рассказал немецкому изданию Bild.

"Каждый раз, когда мы заходим на территорию России, усиливается давление на экономику, на военных. Так мы помогаем украинской стороне", — сказал Никитин.

По его словам, РДК может использовать логистику, которой также пользуются украинские военные. При этом, как отметили в правительстве Украины, никакой поддержки ВСУ РДК не оказывает. При этом Никитин не уточняет, сколько именно бойцов состоит в РДК.