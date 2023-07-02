Российские добровольцы анонсировали новые рейды
Командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин заявил, что на конец июля российские добровольцы планируют нечто большое. Об этом он рассказал немецкому изданию Bild.
"Каждый раз, когда мы заходим на территорию России, усиливается давление на экономику, на военных. Так мы помогаем украинской стороне", — сказал Никитин.
По его словам, РДК может использовать логистику, которой также пользуются украинские военные. При этом, как отметили в правительстве Украины, никакой поддержки ВСУ РДК не оказывает. При этом Никитин не уточняет, сколько именно бойцов состоит в РДК.
Никитин сказал, что под его командованием служат добровольцы, которые являются гражданами России. Они решили взять в руки оружие, чтобы бороться против президента России Владимира Путина.
Кроме того, по словам командира РДК, его подразделение внимательно следило за военным мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Никитин считает, что главарь наемников является патриотом России. Более того, он не исключает союза между Пригожиным и РДК: "Мы поддерживаем беспорядки, восстания [в России — ред]. Все, что ведет к беспорядкам, для нас хорошо".