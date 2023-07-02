Госфонд соцзащиты порадовал еще одним сертификатом

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения награжден очередным сертификатом качества Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО). Об этом говорится в сообщении министерства.

Сертификат представителю Госфонда вручили лично президент МАСО Мухаммад Асман и генеральный секретарь Марсело Каэтано на 127-м заседании данной организации в швейцарской Женеве.

Отметим, что вышеупомянутый сертификат является международным: в области предотвращения недочетов и отклонений в системе социального обеспечения, предотвращения случаев мошенничества, информирования населения о результатах проделанной работы.

В текущем и прошлом годах ГФСЗ удостоился 11 международных наград.