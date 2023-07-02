UNEC первый в Азербайджане в рейтинге университетов мира QS

Обнародован рейтинг университетов мира QS 2024 (QS World University Rankings 2024). В рейтинге UNEC занял первое место по Азербайджану, тем самым еще больше укрепив свои позиции среди университетов мира и войдя в число 1001+ лучших университетов мира.

Согласно принятой в 2018 году Стратегии развития UNEC-100, стратегической целью университета является вхождение в ТОП500 университетов мира к 100-летию UNEC (2030 г.).

Первой целью, поставленной в этом направлении, было вхождение UNEC в мировой рейтинг университетов QS, и в 2020 году UNEC впервые вошел в QS. Второй целью было стать первым в Азербайджане по QS, и в 2023 году UNEC стал первым в стране.