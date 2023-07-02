Китай отказался принимать главу евродипломатии

Китай отложил запланированный визит главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, передает Reuters со ссылкой на письменное заявление пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.

«К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что [осуществить визит в] запланированные даты на следующей неделе больше не представляется возможным», — говорится в документе.

По словам Массрали, теперь ЕС необходимо «найти альтернативные [даты]». О причинах переноса визита Борреля не сообщается.

Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы встретиться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. При этом пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что у нее нет информации о визите Боррелля.