Стрелков: Чеченцы первыми устроят мятеж, если власти России...

Чеченцы первыми устроят вооруженный мятеж, если власти РФ будут в серьезном кризисе. Об этом заявил бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).

«Марш «Ахмата» на Москву отдельно от других событий маловероятен. Другой момент, что в случае крушения центральной власти, допустим, приход к власти либералов, Чеченская Республика сразу станет в оппозицию, и эта оппозиция будет носить подчеркнуто вооруженный характер», – сказал Гиркин.



Он также считает, что бойцы «Ахмата» небоеспособны: «Что бы о себе чеченцы не думали, в регионах и ВС РФ они воспринимаются в качестве, скажем так, в лучшем случае скептически с точки зрения их военной компетенции».

