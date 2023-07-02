Вторжение России в Украину помогло американскому газу

Как пишет Financial Times, за последние годы, и особенно после вторжения России в Украину, количество и объем сделок между компаниями из Европы и Китая и американскими операторами газовых месторождений значительно выросли.

Вторжение России в Украину привело к резкому росту спроса на американский газ со стороны европейских и китайских компаний. Увеличились не только объемы импорта сжиженного природного газа из США, но и инвестиции Европы и Китая в американскую газовую инфраструктуру.

По данным FT, в 2021 году общий объем контрактов на поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) составил порядка 13 млн т в год. В 2022 году этот показатель вырос почти в четыре раза — до 51,2 млн т. За первую половину текущего года заключены контракты на поставку 15,8 млн т американского газа, что уже больше, чем за весь 2021 год.

Согласно данным S&P Global Commodity Insights, на долю Европы и Китая в совокупности пришлось почти 40% объема контрактов на поставку СПГ из США, заключенных с 2021 года по конец июня 2023 года.

Как отмечает FT, только за последние несколько недель американский экспортер СПГ Cheniere подписал 15-летнее соглашение с норвежской Equinor и 20-летний контракт с китайской ENN, а Venture Global LNG — 20-летнее соглашение с немецкой компанией Securing Energy for Europe. Кроме того, французская TotalEnergies купила за $219 млн долю в техасском терминале для транспортировки СПГ, который разрабатывает базирующаяся в Хьюстоне энергетическая группа NextDecade.