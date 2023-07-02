Украину обвинили во вмешательстве в дела Грузии

Требование Киева передать Украине экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили является вмешательством во внутренние дела Грузии. Об этом говорится в заявлении грузинского Министерства иностранных дел.

Также МИД Грузии назвал крайней формой обострения отношений рекомендацию Украины грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций по вопросу передачи Саакашвили Киеву.

При этом в ведомстве отметили, что воздерживаются от принятия ответных шагов.