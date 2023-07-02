Сколько украинок воюют против России?

В настоящее время 5 000 украинских женщин выполняют сложнейшие задачи на передовой, об этом сообщила на Всеукраинском Форуме Лидерства женщин во время войны заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Война не выбирает: мужчины или женщины. Она заставила женщин защищать государство, я горжусь украинскими женщинами в ВСУ. Сейчас это 42 тысячи женщин военнослужащих, вместе с гражданскими это более 60 тысяч. И 5 тысяч женщин на переднем крае. Война с мужским лицом, поэтому наши женщины выполняют сверхсложные задачи, занимаются тяжелой работой», – отметила Маляр.