Как минимум 35 человек получили ранения в результате российского обстрела города Первомайский в Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Удар наносился ракетой «Искандер» по центру города, где были лишь гражданские объекты.

По данным чиновника, взрыв фугасного снаряда произошел около 13:35, в результате чего были повреждены несколько многоэтажных жилых домов, а также загорелись автомобили на парковке. Среди раненых — десять детей, в том числе два младенца в возрасте 10 и 12 месяцев, один из них в реанимации. Пострадали 9 многоэтажек.

Как пишет «Суспільне», взрыв в Первомайском произошел во время церемонии прощания с погибшим украинским военнослужащим Олегом Фадеенко. Он был командиром разведвзвода 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады и погиб под Бахмутом.