Санду призвала перевести Саакашвили за границу на лечение

Молдова обеспокоена ситуацией вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, написала президент Молдовы Майя Санду в Twitter.

Она отметила, что речь идет о состоянии здоровья политика, находящегося в заключении на родине.

"Глубоко обеспокоены тревожными снимками Саакашвили в суде, свидетельствующими о серьезном ухудшении состояния его здоровья во время пребывания в тюрьме. Призываю власти Грузии уделить внимание его благополучию и срочно предоставить доступ к жизненно важному медицинскому лечению за рубежом", - заявила Санду.