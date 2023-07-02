Между Азербайджаном и Пакистаном подписан план действий по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты.

Как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения, состоялась встреча с находящейся с визитом в стране делегацией Пакистана во главе с министром по развитию человеческих ресурсов и работе с живущими за рубежом пакистанцами Саджидом Хусейном Турином.

По итогам встречи был подписан план действий на 2023-2024 годы по реализации меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Азербайджана и Министерством по развитию человеческих ресурсов и работе с живущими за рубежом пакистанцами о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты.