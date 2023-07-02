Столтенберг пообещал сближение Украины с НАТО

На вильнюсском саммите союзники по Североатлантическому альянсу примут решение о сближении Украины с НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Отмечается, что это он рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время разговора, который состоялся сегодня.

"Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО", - говорится в сообщении.

Генсек отметил, что в Вильнюсе союзники примут решение об усилении поддержки в долгосрочной перспективе, укреплении наших политических связей и сближении Украины с НАТО.