Подоляк оценил угрозу теракта на Запорожской АЭС

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Пятьдесят уже на пятьдесят. Почему? Потому что с одной стороны они (Россия) понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для "Росатома" — они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать", – говорит Подоляк.

Он пояснил, что РФ использует террористические методы ведения войны, потому что противодействовать наступательным операциям нет сил. Таким образом Кремль хочет предотвратить проигрыш любым путем.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что у россиян уже все готово к совершению подрыва Запорожской АЭС.