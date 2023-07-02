Сегодня прошел заключительный этап конкурса CanSat Azerbaijan–2023, организованный ОАО "Азеркосмос".

Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Финал конкурса по моделированию спутников среди студентов прошел на полигоне воинской части Внутренних войск МВД, расположенном в Гаджигабуле.

За годы проведения конкурса в Азербайджане в нем приняли участие более 700 студентов из 20 отечественных вузов. В этом году на пятую годовщину конкурса CanSat заявки подали 42 команды из 14 университетов страны.

Отметим, что команды состоят в основном из студентов и аспирантов, обладающих знаниями и навыками в области электроники, механики и программирования.

Председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов во время интервью журналистам отметил, что целью конкурса является повышение интереса молодежи страны и студентов к космической отрасли. «В финал вышли восемь сильнейших команд, которые создали малые спутники весом до 500 граммов, и именно сегодня мы наблюдаем запуск. После того, как спутник отделится от ракеты, он должен сделать снимки и передать их на землю. Победит та команда, которая наиболее успешно выполнит миссию», – подчеркнул он.

По словам председателя, на данный момент некоторые участники прошлых конкурсов CanSat работают в агентстве на разных позициях.

Участниками восьми команд стали студенты университета АДА, Национальной академии авиации, университета «Хазар», Сумгаитского государственного университета, Азербайджано-французского университета, Бакинской высшей школы нефти и Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

На заключительном этапе финалисты поместили в ракеты подготовленные ими 500-граммовые модели спутников и запустили их в небо с высоты 200 метров.

Победителям, занявшим первые три места, будут вручены денежные вознаграждения. Также студенты, успешно выступившие на конкурсе, получат возможность принять участие в программе стажировки, организованной "Азеркосмосом".

Имена победителей будут объявлены на церемонии награждения 5-го июля.