Дадашев с ружьем атаковал собственную семью

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 67-летним жителем Баку Эльдаром Дадаш е вым, обвиняемым в покушении на убийство собственного сына и бывшей жены.

Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел 13 ноября прошлого года в бакинском поселке Сураханы. Бывшую жену Назилю Пиримову и сына Агаали Дадашева подсудимый атаковал с ружьем в руках на почве бытового конфликта. Оба получили ранения.

В суде обвиняемый рассказал, что его основной «целью» была невестка Гюнель. Последняя вместе с сыном фактически выставила Дадашева из дома, доставшегося ему по наследству: последнему приходилось жить в бане, находившейся во дворе. Мужчина неоднократно предлагал сыну и невестке продать дом и купить взамен два новых, но безуспешно.

За день до инцидента — после очередного спора затаивший обиду Дадашев спрятал во дворе охотничье ружье. С этим оружием он на следующий день и направился к своей невестке. Далее началась история в духе фильмов Квентина Тарантино:

«Увидев Гюнель, я прицелился, выстрелил, но промахнулся. Мой маленький внук тоже находился в комнате: Гюнель схватила его и убежала. Перезарядил ружье, и выстрелил в бежавшего в мою сторону сына. Он был ранен и забежал в дом. Я было последовал за ним, но Назиля закрыла дверь.

Разбил стекло двери и выстрелил вновь, попав в Назилю. Снова перезарядил ружье и вошел в дом в поисках Гюнель. Раненый сын пытался отобрать у меня оружие и мы начали драться. Тут появилась Гюнель, забрала ружье и побежала с ним на улицу. Пришедшие соседи успокоили меня, а Агаали и Назилю отвезли в больницу. Я очень сожалею о своем поступке. Но, повторюсь, у меня были мотивы».

Пострадавший Агаали Дадашев подтвердил наличие конфликтов с отцом по поводу вышеупомянутого дома. Мужчина сообщил, что помирился с отцом и не имеет к нему никаких претензий.

Эльдара Дадашева приговорили к 9 годам колонии строгого режима.