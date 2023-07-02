Грузины открывают России окно в Европу

Georgian Airways запускает транзитные рейсы через Тбилиси из Москвы в Ниццу. Рейсы стартуют с 5 июля и будут выполняться по средам и субботам. Стыковка в Грузии займет чуть больше часа.

Напомним, что 1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении более чем 190 физических лиц и 291 юридического лица из России, Беларуси, Казахстана и Грузии.

Ограничения, в том числе, были введены и против грузинской авиакомпании Georgian Airways и председателя ее совета директоров Тамаза Гаиашвили после возобновления полетов на территорию России.

В Грузии сочли эти санкции несправедливыми. В МИД Грузии вызвали временного поверенного в делах Украины Александра Шульгу.