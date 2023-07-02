Венгрия ждет решения Турции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник заявил, что координируется с турецким коллегой Хаканом Фиданом в вопросе ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште.

Глава венгерского МИД повторил, что правительство страны поддерживает членство Швеции в Альянсе и передал соответствующее предложение парламенту, и именно ему предстоит принять решение о ратификации заявки.

Сийярто добавил, что за последние дни провел несколько консультаций с турецким коллегой и будет поддерживать тесный контакт и в дальнейшем по мере того, как Анкара будет консультироваться со Швецией и НАТО.

"Если будет сдвиг (позиции Турции), конечно, мы сдержим свое обещание, что Венгрия не будет задерживать ни одну страну с точки зрения членства (в НАТО)", – пообещал Сийярто.