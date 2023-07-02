Россия применяет химическое оружие?

Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что армия РФ применяет химическое оружие против ВСУ на Бахмутском направлении.

«На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Да, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, предварительно называется «люизит», - заявил Дмитрашковский.

Он отметил, что уже есть пострадавшие от этого химического элемента.

Люизит – темно-коричневая ядовитая жидкость с резким раздражающим запахом, напоминающим запах герани, боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия. Военными в просторечии называется «роса смерти».