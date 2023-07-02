Скончалась еще одна жертва убийцы Гасымова

3 июля на территории поселка Дигях Абшеронского района режущим инструментом были ранены 4 человека, один из них от полученных ранений скончался в больнице.

По факту в прокуратуре Абшеронского района по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого задержан Сархан Гашимов.

Сегодня в больнице скончался еще один пострадавший - Хиджран Гашимов.

Сархан Гашимов был привлечен в качестве обвиняемого и арестован на четыре месяца решением суда.

Следственные мероприятия продолжаются.

Отметим, что 3 июля около 10 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что 4 человека получили ранения режущим инструментом на территории поселков Дигях и Мехдиабад Абшеронского района.

В ходе расследования были выявлены основательные подозрения в том, что Сархан Гашимов, 1974 года рождения, в ходе возникшей между ними ссоры в районе поселка Дигях нанес ранения топором своему дяде Хиджрану Гашимову, его жене Зумруд Гашимовой и своей двоюродной сестре Хаяле Керимовой, а в поселке Мехдиабад - с целью убийства умышленно ударил топором Алескера Гусейнова.

Зумруд Гашимова скончалась от полученных травм около 16 часов в тот же день в больнице.