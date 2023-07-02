Шольц похвалил украинскую армию

Украинские защитники демонстрируют очень четкие и организованные действия в войне с российскими войсками, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с румынским коллегой Марчелем Чолаку.

По словам Шольца, он никогда не ожидал, что в войне России против Украины "все изменится за один день", но отметил, что украинские военные планировали операции "очень целенаправленно".

При этом Чолаку рассказал, что его страна ожидала завершение войны после контрнаступления ВСУ, но ей пришлось принять во внимание более длительный конфликт.

Немецкий канцлер также добавил, что важным моментом является "большая практическая поддержка НАТО для Украины", которая будет продолжаться.

"Германия создала условия для поддержки Украины даже в течение длительного времени, если война продлится долго. Многие страны смогут оказывать помощь в течение одного, двух, трех, а если понадобится, то и более лет, потому что мы не знаем, как долго продлится военный конфликт", - добавил глава немецкого правительства.