Ходорковский: Путин превратил Чечню в бандитский анклав

Путин превратил Чечню в бандитский анклав, ни один российский закон там не соблюдается, написал в своем Телеграме оппозиционный политик Михаил Ходорковский, отсидевший 10 лет в тюрьме из-за конфликта с президентом России Владимиром Путиным.

«И тут важно понимать, что нормальные люди, которые проживают в Чечне, которые платят налоги, которые живут своей нормальной трудовой жизнью - их абсолютное большинство.

Путин трусливо отдал людей во власть одному конкретному бандиту и его клану. И этот клан, со своей собственной, неподконтрольной Минобороны армией, держит всю республику в ужасе.

До войны многим казалось, что Путину это на руку. Вот есть полностью зависимые от него боевики — и он их прикармливает, чтобы в нужный момент использовать. Например, для политических убийств — Немцова и Политковской.

Но что мы видим сейчас в том же Белгороде? Кадыровцы даже в оборонительных операциях неизменно идут за спинами срочников. Защищать интересы правительства, которое их содержит, они готовы только в тиктоке. Зато их собственное влияние в других регионах только нарастает — теперь они тем же бандитизмом занимаются по всей стране. Похищают людей и увозят к себе на самосуд. Напомню, что Зарему Мусаеву, которой сегодня дали 5,5 лет колонии, похитили из Нижнего Новгорода и насильно вывезли в Чечню в январе 2021 якобы на допрос.

Путин без проблем разбомбил Грозный «Градами», но брать на себя ответственность за интеграцию Чечни в российское правовое поле он не стал. Тогда бы пришлось брать ответственность за все, что происходит в республике, включая, например, военные преступления его же собственных офицеров — нет, это слишком сложно! Вместо этого он решил просто прикормить местных бандитов, чтобы те порешали вопросы между собой и ему не пришлось этим заниматься. И в результате созданный им же бандитский анклав стал расползаться по всей стране.

А что происходит со страной, когда в ней больше не соблюдаются законы? Когда по ней ездят туда-сюда никому не подконтрольные кадыровцы и творят беспредел? Когда нет верховенства права? Происходит распад. Неминуемый распад государственности. И без ухода Путина этот распад не остановить», - написал Ходорковский.