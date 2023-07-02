Ждет ли Украину радиоактивная катастрофа? обновлено 22:55
Россияне отводят войска из Энергодара, где располагается Запорожская атомная электростанция, и окрестностей города, из десятков блокпостов в этом районе осталось только два, сообщают российские СМИ.
Тем временем в интернете публикуют карту вероятной зоны поражения в случае подрыва АЭС.
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Украинская сторона в ночь с 4 на 5 июля якобы намерена атаковать Запорожскую АЭС «с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе», заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
«5 июля буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе», - заявил Карчаа.
Он добавил, что «Киев собирается нанести удар по электростанции ракетой «Точкой-У» с боеголовкой, которая начинена радиоактивными отходами».