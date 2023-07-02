Россияне отводят войска из Энергодара, где располагается Запорожская атомная электростанция, и окрестностей города, из десятков блокпостов в этом районе осталось только два, сообщают российские СМИ.

Тем временем в интернете публикуют карту вероятной зоны поражения в случае подрыва АЭС.