В Афганистане запретили салоны красоты

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» закрыло салоны красоты в стране.

Запрет на работу салонов ввели в Кабуле и других провинциях государства. «Выданные лицензии и соглашения более недействительны», - говорится в письме муниципалитету Кабула, которое распространило Министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Некоторые местные предпринимательницы рассказали журналистам, что сегодня работа женщин в салонах красоты — единственный способ обеспечить семьи.