Чемпион Азербайджана « Карабах » провел третий и заключительный контрольный матч на сборах в Австрии.

Сегодня соперником подопечных Гурбана Гурбанова был болгарский ЦСКА. Со счетом 1:0 выиграл «Карабах». Единственный мяч в первом тайме забил Редон Джиджа.

Напомним, в первой игре агдамцы сыграли вничью с сильнейшим клубом Венгрии «Ференцварошем» (3:3), а затем проиграли польской «Легии» (0:2).

«Карабах» стартует в Лиге чемпионов с 1-го квалификационного раунда. Там его соперником будет «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Первый матч состоится 11 июля в Гибралтаре, а ответный – 19 июля на Бакинском олимпийском стадионе.

Завтра «Карабах» отправится на сборы в испанскую Марбелью, а оттуда поедет в Гибралтар.