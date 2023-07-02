Арестован провокатор экс-депутат

Правоохранительные органы задержали бывшего депутата, бизнесмена Назима Бейдемирли. Об этом в соцсетях сообщил адвокат Агиль Лаидж.

Адвокат указал, что Бейдемирли задержан Главным управлением по борьбе с организованной преступностью в связи с протестами в Кедабеке.

Отметим, что Назим Бейдемирли - автор провокационных публикаций в соцсетях, в частности в фейсбуке, регулярно выступающий против правительства Азербайджана, подрывающий устои азербайджанской государственности, направивший все свои силы на дестабилизацию обстановки в стране. Кроме того, его называют и могильщиком азербайджанской металлургии.