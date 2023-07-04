Президент России Владимир Путин может работать в разных резиденциях с идентичной конструкцией кабинета, чтобы по фотографиям нельзя было определить его местонахождение, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Путин столкнется с новыми угрозами, тем более что он продолжает укреплять разрозненный аппарат безопасности, состоящий из различных интересов и центров власти: «Федеральная служба охраны представляет собой силу, насчитывающую десятки тысяч человек, которая играет все более важную роль в наблюдении за другими российскими службами безопасности на предмет потенциальных заговоров против президента».