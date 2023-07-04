Россию назвали крупнейшей угрозой глобальной безопасности

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия представляет самую большую угрозу для глобальной безопасности.

По словам Борреля, Россия представляет собой самую большую угрозу европейской и глобальной безопасности, а ее ядерный арсенал делает ее не менее, а более опасной для всего цивилизованного мира.

Боррель также утверждал, что попытка мятежа показала риск роста нестабильности в России.

Он считает, что ЕС должен готовиться к возможным быстрым переменам в России: «Российская история показала, что когда приходят перемены, они могут происходить быстро. Мы должны быть к этому готовы».

По словам Борреля, победа Украины - лучший способ достичь справедливого мира, основанного на международном праве. «Такой мир также открыл бы России возможность начать процесс перемен, что является предпосылкой прочного мира», - добавил он.