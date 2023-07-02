В Белом доме нашли кокаин

В библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета, и в результате анализа выяснилось, что это кокаин. Теперь Секретная служба США расследует, как он попал в здание, пишет газета The Guardian.

О находке стало известно, когда об этом рассказал пожарный из группы по работе с опасными материалами. Затем представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил, что после этого была объявлена повышенная тревога, из особняка временно эвакуировали персонал.

Гульельми подчеркнул, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в Белый дом. В это время президент США Джо Байден находился в Кэмп-Дэвиде, уточняет издание. Президент США и первая леди Джилл Байден вернулись оттуда во вторник утром, 4 июля.

Газета New York Post отмечает, что сын президента США Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до того, как там обнаружили порошок, по предварительным данным, оказавшийся кокаином.