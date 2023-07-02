Зеленский: Россияне разместили взрывчатку на Запорожской АЭС

Сейчас весь мир должен осознавать то, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям россиян на Запорожской АЭС, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграме.

«Россия должна четко осознавать: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать.

Радиация - это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью защищена от любых радиационных инцидентов. У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать, что происходит и кто в этом виноват.

Сейчас от нашей разведки мы имеем информацию о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий.

Но в любом случае мир видит и не может не видеть, что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия и никто другой.

К сожалению, не было своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской гидроэлектростанции. И это может вдохновлять Кремль на новое зло. Остановить его - это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставит в стороне», - говорится в сообщении.