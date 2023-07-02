Россия готовится отправить в Украину больше "кадыровцев" и заключенных, чтобы восполнить дефицит, который оставили после себя наемники ЧВК "Вагнер", пишет Bloomberg.

Как пишет издание, Украина ведет наступательные действия в районе города Бахмут в Донецкой области, и это заставляет российские подразделения перегруппироваться.

Отмечается, что Россия перебросила большое количество войск в Бахмут после того, как ЧВК "Вагнер" объявила о своем выводе из города в конце мая, оставив после себя дефицит войск в оккупированных районах Украины.

Бунт главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина лишил российские силы одних из самых сильных боевиков на фронте. Министерство обороны РФ пока не сообщило, сколько наемников подписали контракты на вступление в армию до крайнего срока - 1 июля.