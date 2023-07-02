Глава МИД Ирана о визите в Баку

Визит в Баку станет возможностью для мониторинга и развития политики соседства в регионе, написал глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в своем твиттере в преддверии визита в Баку.

Он отметил, что «у Движения неприсоединения есть особые возможности для укрепления многосторонности и общего мышления для решения новых глобальных проблем».

5-6 июля в Баку состоится встреча министров Координационного бюро Движения неприсоединения. Встреча будет посвящена теме «Движение неприсоединения: единство и неукротимость перед лицом новых вызовов».