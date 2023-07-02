Кадыров нарвался после Пригожина главная тема
Ситуация, связанная с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова, возмущает и обескураживает одновременно.
Журналистка «Новой газеты» и адвокат направлялись на процесс по делу Заремы Мусаевой, матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева и жены бывшего члена Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевой. Москвичей остановили по дороге из аэропорта в Грозном, избили, сломав ребра и пальцы, облили Милашину зеленкой и выстригли ей волосы, Немову воткнули в ногу нож. Нападавшие требовали разблокировать гаджеты, сломали технику.
Известно, что Рамзан Кадыров поклялся отомстить семье Янгулбаевых, а на Милашину, регулярно освещавшую чеченскую тематику, уже нападали в Чечне. В феврале 2020 года журналистка так же была в сопровождении адвоката Марины Дубровиной, когда возле гостиницы у аэропорта Грозного их избили местные жители, в том числе женщины. Разбирательство тогда ничего не дало, а перед этим Кадыров предупреждал журналистов из центра: «Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет».
Так что, к сожалению, варварское запугивание журналистов и адвокатов в Чечне не является сколько-нибудь из ряда вон выходящим эпизодом. Здесь это скорее норма. Характерно, что зверски избитых людей пришлось увезти из Грозного в Северную Осетию, в Беслан в сопровождении уполномоченного по правам человека Мансура Султаева для обеспечения безопасности. В Чечне такую безопасность никто не гарантировал.
А вот что стало неожиданностью, так это волна негодования, поднявшаяся во властной среде, вполне патриотичной и не заподозренной в оппозиционности. С осуждением выступили депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представляющие комитеты по информационной политике. Федеральная палата адвокатов потребовала от Следственного комитета и Генпрокуратуры немедленно возбудить уголовное дело, найти преступников по горячим следам и взять дело на контроль.
С отдельным заявлением неожиданно выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: «Выражаем поддержку Елене Милашиной и Александру Немову, на которых было совершено чудовищное нападение. Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы. Со своей стороны, Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую. Призываем всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации».
Возмущение высказала партия «Новые люди» и уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова: «Виновные в действиях, угрожающих жизни граждан, должны быть наказаны».
О происшествии доложили Путину и из Кремля сообщили, что «речь идет об очень серьезном нападении», которое «требует энергичных мер» и «реализации следственных действий». Тут уже и глава СК РФ Бастрыкин поручил своему подчиненному в Чечене «провести проверку и представить доклад по факту нападения».
После этого Рамзану Кадырову ничего не оставалось, как выдавить: «Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем».
Что же случилось такого, что заставило российские власти вдруг отреагировать там, где раньше никакой реакции нельзя было дождаться?
Большинство комментаторов сходятся в том, что это последствие пригожинского мятежа, ясно показавшего, к чему приводит неконтролируемое насилие, утрата государством монополии на применение силы. Наказание нелояльных кувалдой в свое время вызвало едва ли не умиление публики. Никакого уголовного дела по эпизоду внесудебной расправы не последовало: кто ж самого Пригожина накажет или даже заикнется об этом?! Короткое время спустя пришлось в спешном порядке выстраивать оборонительные рубежи по реке Оке непосредственно под Москвой, чтобы защитить ее от почетного кувалдоносца.
Журналистка Елена Милашина с ее неустанной борьбой за права человека для нынешних патриотов скорее идеологический враг, как и ее «Новая газета», отмеченная подлым Западом Нобелевской премией в лице главного редактора Дмитрия Муратова.
Но в избитой, обритой и залитой зеленкой женщине каждый мог увидеть потенциального себя, если вдруг случится размолвка с Рамзаном Ахматовичем и его доблестными бойцами. Многие, кстати, отметили, как кадыровцы искусно избежали участия в защите конституционного строя в боях со сбрендившим «Вагнером», зато избить безоружных журналистку и адвоката или бросить в тюрьму пожилую женщину, уважаемую супругу и мать для этих «защитников чеченских традиций» не составило труда. Да, пока развивался скандал вокруг Милашиной и Немова, Зарему Мусаеву за семь минут судебного заседания приговорили к пяти с половиной годам лишения воли по сфабрикованному обвинению.
Не надо никаких иллюзий, будто Россия спохватилась и отныне будет возвращаться к правовой норме. Возмущение диким случаем, произошедшим в Грозном, это всхлип напоследок, рефлекторное подергивание отсеченного органа, отвечавшего за безопасность всего организма. Спохватываться нужно было намного раньше. Страна, с видимым удовольствием грозящая остальному миру ядерным Апокалипсисом, давно утратила инстинкт выживания. Конечно, в центральной части России не хотят, чтобы у них было, как в Чечне или в ДНР, но все к тому катится. Неуклонно. Если кто-то с этим еще и борется, так это Елена Милашина, избитая и униженная.