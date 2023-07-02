Эта встреча является продолжением многолетних переговоров, представляющих решающее значение для находящейся в поисках альтернативных маршрутов, загнанной в угол России. Консультации по созданию МТК значительно активизировались за последние месяцы. Самое удивительное, хотя и ожидаемое: одного из ключевых транзитных участников проекта - Азербайджан в Тегеран так и не пригласили. Удивительно же то, как страны собираются запустить МТК в обход Азербайджана. Хотя отсутствие Баку было вполне ожидаемым на фоне, мягко говоря, натянутых отношений, а если точнее выразиться - холодной войны с Тегераном. Впрочем, учитывая нейтральный статус в разгар глобальной мировой конфронтации, правительство Азербайджана, по всей видимости, предпочитает оставаться в стороне от обсуждения и реализации встреченного на Западе в штыки проекта.

Географически территория Ирана, в первую очередь морской портаЧабахар, имеет первостепенную значимость для активизации транспортного коридора Север-Юг.

Проект коридора протяженностью 7200 километров, разработанный Ираном, Россией и Индией в 2000 году, представляет собой мультимодальную сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов для перевозки грузов между Индией, Ираном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой.

Одним из важнейших направлений коридора Север-Юг является установление железнодорожного сообщения между Россией и Ираном через территорию Азербайджана. Еще в мае между Тегераном и Москвой было подписано соглашение о финансировании строительства железной дороги Решт-Астара. В соответствии с этим соглашением, учитывая стратегическую значимость проекта Север-Юг, а также исходя из необходимости расширения международного транзита в регионе Россия была полна решимости вложить в проект 1,6 миллиарда евро. Проект должен быть завершен в течение 4 лет.

Хотя, создатели и участники рассчитывали на участие Азербайджана, но упрямая позиция Тегерана, все еще отвергающего категорическое требования Баку положить конец враждебным инсинуациям и провести объективное расследование теракта в азербайджанском посольстве, исключают возобновление взаимовыгодного ирано-азербайджанского сотрудничества. Правда, приходится констатировать активизацию дипломатических усилий Ирана с целью восстановления и расширения партнерства в области региональной транспортно-логистической системы. Следовательно, учитывая крайнюю настороженность и недовольство Баку, прогнозировать долгожданное потепление в отношениях двух стран – дело неблагодарное и легкомысленное.